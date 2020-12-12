Главу курского комитета здравоохранения госпитализировали в столичную клинику

В инфекционную больницу Палферову госпитализировали в серьезном состоянии Фото: Светлана ВОЛКОВА

Состояние председателя комитета здравоохранения Курской области Елены Палферовой прокомментировал исполняющий обязанности главного врача областной клинической инфекционной больницы имени Семашко Олег Девянин:

- Елена Александровна была госпитализирована в больницу имени Семашко пять дней назад в достаточно серьезном состоянии, что, по всей видимости, было определено тяжелой вирусной нагрузкой с продолжительной длительностью контакта. Несмотря на специфическую противовирусную и биологическую терапию, заболевание прогрессировало. В связи с резким ухудшением состояния, которое произошло 10 декабря ночью, врачебным консилиумом было принято решение о ее транспортировке на лечение в Москву, где находятся ее родные.