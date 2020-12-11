Курская ДШИ стала призером конкурса «Лучшая детская школа искусств-2020»

В столице по заслугам оценили старания курян Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Москве, в российском Фонде культуры состоялась церемония награждения лауреатов общероссийских конкурсов «Лучший преподаватель детской школы искусств» и «Лучшая детская школа искусств», организованных Министерством культуры Российской Федерации.

Курскую область на них представляли преподаватель хореографии детской школы искусств №1 им. Г.В. Свиридова Курска Ирина Шаталова, а также Курчатовская ДШИ и детская школа искусств № 2 имени И.П. Гринева Курска.

Курчатовская ДШИ вышла в финал и стала призером конкурса «Лучшая детская школа искусств». Ее директор Роберт Григорьян присутствовал на церемонии награждения и получил диплом и поздравление от заслуженной артистки России, лауреата премии Президента Российской Федерации, члена Совета при Президенте РФ по культуре и искусству, солистки Московской филармонии Екатерины Мечетиной.

Всего в конкурсах «Лучший преподаватель детской школы искусств» и «Лучшая детская школа искусств» приняли участие 446 преподавателей и 148 ДШИ из 67 регионов.