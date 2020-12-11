В курской школе-интернате установили два лифта

Проект обошелся почти в 15 миллионов рублей Фото: Светлана ВОЛКОВА

В школе-интернате №2 Курска запустили лифтовое оборудование, предназначенное для маломобильных групп. Его установили по программе «Доступная среда».

Работы по установке лифтов начались еще в апреле. За восемь месяцев здесь построили две новые шахты, где установили лифты, обустроили также холл. В целом проект обошелся почти в 15 миллионов рублей.

В школе-интернате обучаются дети, в том числе с нарушением опорно-двигательного аппарата. Лифтовое оборудование облегчит передвижение учеников с ограниченными возможностями здоровья до учебных классов, библиотеки и школьного музея. Кроме того, в последние годы здесь проведена реконструкция медицинского корпуса, отремонтированы санузлы, лестничные марши, установлены новые поручни.

Для воспитанников в школе-интернате создана и комфортная образовательная среда, работают два различных типа классов: в формате инклюзивного образования, а также интегрированного обучения детей с ограниченными возможностями здоровья в отдельных классах по адаптированным основным общеобразовательным программам. Для учеников с нарушениями опорно-двигательного аппарата предусмотрена реабилитация. В медицинском блоке работают кабинеты массажа, лечебной физкультуры, электролечения, механо- и бальнеотерапии.

Как отметили в комитете образования и науки Курской области, сейчас прорабатывается вопрос о возможности обеспечения на базе этого учреждения реабилитации не только для его воспитанников, но и для всех детей, которые в ней нуждаются.