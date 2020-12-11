В регионе подвели итоги сельхозгода Фото: Светлана ВОЛКОВА

Курская область заняла первое место в ЦФО и второе в России по урожайности сахарной свеклы. В этом году собрано более 3 млн 800 тыс. тонн сахарной свеклы при средней урожайности порядка 450 центнеров с гектара.

Хорошие результаты в производстве масличных культур – собрано более миллиона тонн. Произведено 383 тыс. тонн картофеля, 92 тыс. тонн овощей. Развивается новое направление - выращивание грибов, сейчас реализуется четвертая очередь производства. Активное развитие получило садоводство. Заложены новые плодово-ягодные насаждения на площади 430 гектаров, это в два раза больше, чем в прошлом году.

В регионе работает 125 животноводческих площадок. По итогам 2020 года планируется произвести порядка 600 тыс. тонн мяса и 314 тыс. тонн молока.

Курская область более чем на 70% обеспечивает себя продукцией собственного производства и продуктами питания.

Курская область участвует во всех направлениях государственной поддержки. В этом году на развитие АПК области выделено более 4 млрд рублей бюджетных средств, в том числе 3 млрд - федерального бюджета. С 2013 года в области реализуются мероприятия грантовой поддержки начинающих фермеров и семейных животноводческих ферм. Общая сумма грантовой поддержки - более 400 млн рублей.