Курская область заняла по урожайности зерновых культур первое место в ЦФО

Наилучших результатов добились земледельцы Щигровского района Фото: Светлана ВОЛКОВА

Курская область по объемам производства продукции сельского хозяйства занимает третье место в ЦФО и восьмое место в России. Значительные результаты достигнуты в отрасли растениеводства. Впервые за всю историю области собрали более 6 млн тонн зерна при средней урожайности более 58 центнеров с гектара. В итоге регион занимает по урожайности зерновых культур первое место в ЦФО и третье в России, сообщили в администрации региона.

Наилучших результатов добились земледельцы Щигровского района, где собрали более 370 тыс. тонн зерна, Рыльского, Касторенского и Медвенского. В четырех районах - Кореневском, Суджанском, Обоянском, Пристенском – средняя урожайность зерновых составила порядка 70 центнеров с гектара. В некоторых хозяйствах показатели еще выше. Заместитель губернатора Сергей Стародубцев отметил, что этому способствовали в том числе применение современных технологий и высокоурожайных сортов, внедрение современной системы защиты растений.