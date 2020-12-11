Режим повышенной готовности в Курске по коронавирусу: запретили массовые новогодние мероприятия

В связи с ковид вводят жесткие меры Фото: Светлана ВОЛКОВА

Внесены изменения в распоряжение №60-рг «О введении режима повышенной готовности».

Проведение массовых новогодних и рождественских мероприятий, в том числе новогодних елок, запрещено с 15 декабря 2020 года по 10 января 2021 года.

На этот же период на предприятиях общественного питания должны прекратить функционирование караоке, танцевальные площадки, дискотеки, тематические вечеринки, развлекательные программы, конкурсы, викторины и тому подобные мероприятия.

Руководителям организаций и предприятий всех форм собственности рекомендовано не проводить увеселительных мероприятий по случаю празднования Нового года и Рождества.

Предприятия торговли в период праздничных продаж обязаны обеспечить строгий контроль за соблюдением масочного режима и усилить дезинфекцию помещений. Кроме того, собственники предприятий торговли должны организовать логистику потоков посетителей для обеспечения их минимального пересечения.

Всем жителям региона рекомендовано ограничить посещение общественных мест.