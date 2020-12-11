Под Курском на автодороге горела ТАТРА

ЧП произошло рано утром Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

В 07:35 11 декабря в ГУ МЧС России по Курской области поступило сообщение о загорании автомобиля на 35-ом км автодороги «Тросна - Калиновка» в Железногорском районе.

На место происшествия были направлены пожарные-спасатели ПСЧ № 11 Железногорска, сотрудники полиции, медики скорой помощи, работники электрических сетей.

По прибытии в 07:42 приступили к ликвидации загорания. Загорание локализовано в 07:45, ликвидировано в 07:49, сообщили в ГУ МЧС региона.

В результате пожара в грузовом автомобиле «ТАТРА» поврежден моторный отсек.

Пожар тушили 14 человек и пять и пять единиц техники.

Ущерб и причина пожара устанавливаются.

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