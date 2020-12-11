Международный конкурс Гран-при «Золотые таланты» стартовал в Курске

Престижный музыкальный конкурс по традиции проходит в Курске Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Курске стартовал XII Международный конкурс исполнительского искусства Гран-при «Золотые таланты».

В XII Международном конкурсе Гран-при «Золотые таланты» участвуют ученики детских школ искусств и студенты музыкальных колледжей из Белоруссии, Казахстана и более 40 регионов России, включая Астраханскую, Сахалинскую, Новосибирскую, Нижегородскую и Архангельскую области, Хабаровский край, Чеченскую республику, Татарстан. Все они не старше 18 лет.

Учитывая сложную эпидемиологическую ситуацию, все конкурсные прослушивания будут транслироваться онлайн на YouTube-канале Гран-при «Золотые таланты» и на страничках конкурса в социальных сетях. Мероприятие проходит с учетом рекомендаций Роспотребнадзора: наполняемость зала не более 25%, соблюдение социальной дистанции и масочного режима, обязательная термометрия при входе в здание.

11 декабря состоялись представление членов жюри конкурса, жеребьевка участников и презентация концертных номеров. XII Международный конкурс исполнительского искусства Гран-при «Золотые таланты» продлится до 13 декабря. Будут определены по три победителя в трех номинациях и присужден Гран-при. Победители получат денежные гранты и выступят вместе с Московским государственным симфоническим оркестром.