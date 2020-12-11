Курян просят не выходить на тонкий лед

В Курской области уже есть первая жертва тонкого льда Фото: Светлана ВОЛКОВА

Ежедневно сотрудники ГИМС МЧС России по Курской области патрулируют водоемы, на которых встречают рыбаков, вышедших на тонкий лед. Спасатели проводят с ними профилактическую работу, напоминают об опасности и просят покинуть водоем. Любителей экстрима уже достаточно много.

К сожалению, большинство рыбаков забывает о собственной безопасности: они выходят на тонкий лед, бурят несколько лунок на близком расстоянии друг от друга. В Курской области уже есть первая жертва тонкого льда.

Спасатели напоминают курянам, гуляющим возле водоемов, о необходимости соблюдения правил безопасности, раздают памятки.

Продолжается установка знаков о запрете выхода на лед. Так, в Курске их уже поставили в Железнодорожном округе на Стрелецком озере, в Сеймском – на Ермошкином озере и реке Сейм.