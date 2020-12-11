Правительство РФ выделило 498 млн рублей на новое здание краеведческого музея в Курске

Работы начнутся в 2022 году Фото: Светлана ВОЛКОВА

Распоряжение о предоставлении регионам средств на реновацию культурных учреждений подписал глава кабмина РФ Михаил Мишустин.

Всего между субъектами страны распределено 4,6 млрд рублей. Курская область получит 498 млн 274 тыс. рублей. Эти средства планировалось потратить на строительство краеведческого музея. Пакет документов на выделение средств из федерального бюджета был направлен комитетом по культуре Курской области.

Как отметили в региональном комитете строительства, в прошлом году в Курской области был проведен архитектурный конкурс «Курск 2032». По его итогам, исходя из решения жюри и мнения жителей, определено, что новое здание для краеведческого музея строиться не будет. Под его нужды приспособят мужскую классическую гимназию. Курский электроаппаратный завод уже передал здание в безвозмездное пользование областному краеведческому музею.

Работы по реконструкции строения под краеведческий музей начнутся в 2022 году, проектно-сметная документация уже подготовлена и проходит экспертизу.

«Планируется, что рядом со зданием краеведческого музея, где будут организованы выставочные пространства, разместится административно-хозяйственный корпус с фондохранилищем и панорамой «Курская битва». Проект панорамы готовит АНО «Невский баталист», она будет завершена в следующем году», - отметила председатель комитета по культуре Курской области Юлия Полетыкина.