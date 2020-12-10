Курянина подозревают в убийстве гостя

Курянина взяли под стражу Фото: Из архива КП.

СК завел уголовное дело против 45-летнего жителя Курска, подозреваемого в убийстве.

По версии следствия 8 декабря примерно в 19 часов 40 минут между пьяным подозреваемым и его 39-летним знакомым в квартире первого в многоэтажке по проспекту Дериглазова Курска во время застолья произошел конфликт. Во время конфликта мужчина несколько раз ударил ножом своего гостя.

Потерпевший от полученных ран скончался на месте.

Сейчас мужчина задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. По делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, назначены судебные экспертизы, сказали в ведомстве.