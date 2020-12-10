Курские призывники дважды проходят тестирование на коронавирус

Из региона призовут около тысячи парней
Фото: Из архива КП.
О призыве в условиях пандемии COVID-19 рассказал военный комиссар Курской области Владимир Родионов.
В войска из нашего региона уже отправлено более 700 новобранцев. Всего пополнить ряды Вооруженных сил должны более одной тысячи курян.
Формирование и отправку команд в войска организуют с соблюдением комплексных мер безопасности. Все призывники дважды проходят тестирование на коронавирус - в районных военных комиссариатах и на областном сборном пункте.
Как отметил Владимир Родионов, особое внимание в ходе призыва уделяется соблюдению российского законодательства.
В случае возникновения вопросов о призывной кампании военный комиссариат Курской области предлагает юношам и их родителям обращаться по телефонам доверия:
военный комиссар Курской области 70-07-46;
юридическое отделение 70-07-63;
отделение по работе с гражданами 70-07-62;
дежурная служба 70-07-51.