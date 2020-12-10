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Политика

Курские призывники дважды проходят тестирование на коронавирус

В регионе работают "телефоны доверия"
Ольга ДАНИЛОВА
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Из региона призовут около тысячи парней

Из региона призовут около тысячи парней

Фото: Из архива КП.

О призыве в условиях пандемии COVID-19 рассказал военный комиссар Курской области Владимир Родионов.

В войска из нашего региона уже отправлено более 700 новобранцев. Всего пополнить ряды Вооруженных сил должны более одной тысячи курян.

Формирование и отправку команд в войска организуют с соблюдением комплексных мер безопасности. Все призывники дважды проходят тестирование на коронавирус - в районных военных комиссариатах и на областном сборном пункте.

Как отметил Владимир Родионов, особое внимание в ходе призыва уделяется соблюдению российского законодательства.

В случае возникновения вопросов о призывной кампании военный комиссариат Курской области предлагает юношам и их родителям обращаться по телефонам доверия:

военный комиссар Курской области 70-07-46;

юридическое отделение 70-07-63;

отделение по работе с гражданами 70-07-62;

дежурная служба 70-07-51.

Армия и безопасность