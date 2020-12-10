В Курске пожарные спасли трех человек

Пожар произошел днем Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

В 11:56 10 декабря в ГУ МЧС России по Курской области поступило сообщение о загорании в квартире на Магистральном проезде в Курске.

По прибытии в 12:02 приступили к ликвидации загорания. Загорание локализовано в 12:06, ликвидировано в 12:11, сообщили в МЧС.

В результате пожара повреждена мебель на кухне, закопчены стены и потолок. Пожарные спасли три человека и эвакуировали два человека.

Пожар тушил 21 человек и восемь единиц техники.

Ущерб и причина пожара устанавливаются.

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните на Единый номер вызова экстренных служб «112» (звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов). Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Курской области 8-4712-51-00-22.