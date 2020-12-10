Курянам вручили сертификаты на земельные участки в новом микрорайоне

Церемонию вручения сертификатов приурочили ко Дню Героев Отечества Фото: Светлана ВОЛКОВА

Это стало возможным благодаря безвозмездной передаче земли городу Курчатову, где в рамках пилотного проекта была внедрена программа бесплатного выделения земли медицинским работникам, педагогам, атомщикам и соцработникам. Она рассчитана на шесть лет.

Церемонию вручения сертификатов приурочили ко Дню Героев Отечества. И это не случайно. Одной из улиц 11-го микрорайона Курчатова присвоено имя Героя Советского Союза, ветерана Великой Отечественной войны Евгения Васильевича Мишина, а сам микрорайон получил название Победа. Соответствующее распоряжение было подписано в администрации города Курчатова в рамках федерального проекта «Улицы Героев» Общероссийского общественного движения «Народный фронт – за Россию» в целях сохранения памяти о героях СССР.