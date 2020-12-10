Курская область получила дополнительное финансирование на выплату надбавок медработникам

Медицинским работникам, оказывающим помощь пациентам с COVID-19, за октябрь выплачено более 253 млн рублей, сообщает областной комитет здравоохранения.

Стимулирующие доплаты были полностью осуществлены по постановлению Правительства РФ № 415, но потребовалось дополнительное финансирование на доплаты по постановлению Правительства РФ № 484 за октябрь.

Комитет здравоохранения подготовил необходимые документы, заключается дополнительное соглашение с Минздравом России. Средства в размере 108 млн рублей уже поступили в регион. На счета сотрудников медицинских учреждений, которые недополучили финансирование на эти цели, деньги будут направлены до 15 декабря.

Ранее сообщалось, что с 1 ноября этого года меняется порядок осуществления стимулирующих выплат. Медорганизации региона станут подавать сведения о сотрудниках, которым положены выплаты, в Фонд социального страхования. Затем, исходя из прописанного порядка, денежные средства будут перечисляться на банковские карты сотрудников, а не в медицинские организации, как это было ранее.

Стимулирующие выплаты осуществляются с апреля. Всего на выплаты медицинским и иным работникам Курской области, оказывающим помощь пациентам с COVID-19, с апреля по октябрь выделено 1,8 млрд рублей, большая часть средств поступила из федеральной казны.