Больничные листы курянам старше 65 лет продлили по 10 января

Электронные больничные будут оформлены дистанционно Фото: Из архива КП.

Работающим курянам старше 65 лет, находящимся в режиме самоизоляции, продлены периоды электронных больничных листов с 14 по 27 декабря и с 28 декабря по 10 января.

Соответствующий документ подписан главой региона.

Электронные больничные листы будут оформлены дистанционно, без посещения поликлиник или вызова врача на дом.

По информации Курского регионального отделения Фонда социального страхования, расчет пособия по временной нетрудоспособности проводится на основании переданных работодателем реестров, выплата производится из средств ФСС.

Ранее сообщалось, что право на получение листка нетрудоспособности для работающих граждан 65 лет и старше наступает в тех случаях, когда они не перешли на дистанционную работу и не находятся в отпуске.

Работники на период действия электронного больничного должны находиться дома.

Граждане, имеющие хронические заболевания, оформляют больничный лист в обычном порядке.