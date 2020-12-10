В курской БСМП вылечили около двух тысяч пациентов с коронавирусом

Перепрофилированы терапевтический, хирургический корпусы и бывшее здание онкологического диспансера Фото: Из архива КП.

Больница скорой медицинской помощи уже полгода работает с пациентами с коронавирусом. Перепрофилированы терапевтический, хирургический корпусы и бывшее здание онкологического диспансера. За это время врачи БСМП вылечили уже около двух тысяч пациентов с коронавирусом.

О своих трудовых днях медработники БСМП рассказали в фоторепортаже «Будни реанимации», размещенном в социальных сетях.

- Шесть непростых, иногда даже тяжелых месяцев. Шесть месяцев побед и поражений, радостей и страданий. Огромное спасибо всему коллективу, команде ковидных отделений, всему персоналу служб диагностики и всем тем, кто не является медработником, но делает возможным работу ковидария, - написали сотрудники больницы.

Всего в трех корпусах развернуто 510 коек. В учреждении установлено два аппарата КТ, на одном из них диагностику проходят и пациенты, находящиеся на амбулаторном лечении.