В Курске завершены работы по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги»

В Курске в этом году ремонтировали дороги и в рамках акции «Улицы Победы» Фото: Светлана ВОЛКОВА

В областном центре завершился ремонт улиц в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Всего в городе привели в нормативное состояние 47 объектов общей протяженностью порядка 49,5 км. Один из них – улица Еремина, отремонтирован дополнительно в результате экономии средств после проведения основных дорожных работ.

Наиболее масштабные работы выполнены на улицах Орловской, Парковой, Дейнеки, Тропинке. Самые протяженные объекты этого года – улицы Кавказская и Пучковка – 3,4 км; ул. Бойцов 9-й дивизии на участке от проспекта Хрущева до ул. Звездной и от ул. 50 лет Октября до ул. Ватутина – 2,4 км.

- Дорожный сезон 2020 года отмечен переходом к методу объемно-функционального проектирования асфальтобетонной смеси. Это позволило нам изменить отношение подрядных организаций к приготовлению и укладке асфальтобетонных смесей, провести модернизацию асфальтобетонных заводов, открыть новые дорожные лаборатории. Применение в работе новых технологий благоприятно повлияет на долговечность покрытий и в целом на развитии дорожной отрасли региона, - отметил председатель комитета транспорта и автомобильных дорог Курской области Владимир Муравьев.

В Курске в этом году ремонтировали дороги и в рамках акции «Улицы Победы», приуроченной к 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В нормативное состояние привели пять дорожных объектов, названных именами героев-воинов: улицы Ватутина, Конорева, Пигорева, Ольшанского и площадь Рокоссовского. Их общая протяженность составила более четырех километров. На всех объектах дорожники уложили выравнивающий и верхний слои из асфальтобетона, заменили бортовой камень и дорожные знаки, восстановили тротуары и нанесли разметку.

При планировании дорожных работ учитывались мнения горожан. На всех объектах, где это было необходимо, восстановили тротуары либо полностью отремонтировали для комфортного передвижения пешеходов, а в некоторых местах занизили бордюр для удобства маломобильных групп населения.