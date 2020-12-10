В Курске мусульманская община помогает волонтерам-медикам

Обеды рассчитаны на 50 добровольцев Фото: Из архива КП.

Ежедневно члены общины доставляют горячие обеды волонтерам, работающим в кол-центрах Курского кожвендиспансера, «Курской фармации» и областного управления Роспотребнадзора. Под продовольственной опекой оказались в общей сложности около 50 человек.

- В течение этого месяца мы берем на себя обеспечение питанием волонтеров. В первую волну пандемии мы им тоже помогали. В набор входит плов, национальные лепешки, салаты, соки. Еду готовят на костре наши повара – настоящие профессионалы. Иногда им помогают женщины из общины. Все очень вкусно, - рассказал председатель общины мусульман Курской области Иса Салимсултанов.

К примеру, в информационном центре кожвендиспансера в две смены трудятся 15 волонтеров-медиков. Это студенты 5-6-х курсов медицинского университета. Добровольцы вносят в базу результаты обследований на COVID-19, обзванивают тех, у кого отрицательный тест, и ведут мониторинг того, как получают информацию о результатах теста пациенты из поликлиник.

Волонтеры отмечают, что такая забота поддерживает их в течение весьма напряженного рабочего дня, а порции такие внушительные, что их хватает не только на обед, но и на ужин.