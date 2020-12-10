Курский фермер подарил районной больнице кислородный концентратор

Райбольница получила помощь от фермера Фото: Из архива КП.

Виталий Поповичев, руководитель сельскохозяйственного предприятия «РИФ», вручил главному врачу Курчатовской центральной районной больницы Федору Хлебодарову кислородный концентратор.

Такой аппарат сегодня применяется при лечении больных коронавирусом, которым необходима кислородотерапия. Кислород он берет из воздуха, увлажняет, концентрирует и подает пациенту столько, сколько необходимо, и нужное количество времени.

В Курчатовской ЦРБ таких аппаратов два, использовали их для оказания паллиативной помощи населению. Еще часть закупит больница, несколько поступит из области: от количества зависит и число пациентов, которым можно оказать медицинскую помощь.

Виталий Поповичев отметил, что в такое сложное время просто необходимо оказать посильную помощь медицинским учреждениям.