В Курске работает "горячая линия" по вопросам кадастровой стоимости недвижимости

Задать вопрос о кадастровой стоимости можно по телефону Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Курской области продолжает работу горячая линия в связи с многочисленными обращениями юридических и физических лиц по вопросам определения кадастровой стоимости объектов недвижимости (кроме земельных участков). Ее организовал региональный комитет по управлению имуществом и Центр государственной кадастровой оценки Курской области.

Подробную информацию по кадастровой стоимости можно получить по телефону +7 (908) 128-04-22. Звонки будут приниматься в рабочее время: понедельник-пятница с 09:00 до 18:00.