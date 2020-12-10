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В Курске простились с фронтовиком Петром Михиным

Ветерана похоронили на аллее кавалеров ордена Александра Невского
Ольга ДАНИЛОВА
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Ветеран не дожил несколько месяцев до своего векового юбилея

Ветеран не дожил несколько месяцев до своего векового юбилея

Фото: Светлана ВОЛКОВА

В День Героев Отечества 9 декабря в Курске простились с почетным гражданином города, ветераном Великой Отечественной войны, подполковником в отставке Петром Алексеевичем Михиным. Церемония прошла в храме Георгия Победоносца. Проводить в последний путь фронтовика пришли сотни курян.

Губернатор региона Роман Старовойт выразил соболезнования семье и близким ветерана, отметив, что Курская область понесла тяжелую утрату, и назвал Петра Михина примером исключительного мужества, стойкости, трудолюбия и удивительной жизненной силы.

Петр Михин ушел из жизни 7 декабря в возрасте 99 лет, несколько месяцев не дожив до векового юбилея. Ветерана похоронили на Северном кладбище на аллее кавалеров ордена Александра Невского.