Куряне почтили память Героев Отечества

В Курской области проживают четыре Героя Социалистического Труда и один полный кавалер Ордена Трудовой Славы Фото: Светлана ВОЛКОВА

9 декабря в России отмечается День Героев Отечества. Памятная дата посвящена всем, кто своим мужеством заслужил звание Героя России, Героя Советского Союза, статус кавалеров ордена Святого Георгия и ордена Славы.

В этот день были возложены цветы к стеле «Героям-курянам» на Красной площади областного центра.

В списке увековеченных на стеле «Героям-курянам» 266 Героев Советского Союза, 232 из них родились в Курской области. Также на монументе выбиты имена 61 полного кавалера ордена Славы и семь Героев России. 92 человека получили звание Героя Социалистического Труда.

Сейчас в Курской области проживают четыре Героя Социалистического Труда и один полный кавалер Ордена Трудовой Славы.