Курянка перевела мошенникам 300 тысяч рублей

Обманутая курянка обратилась в полицию Фото: Из архива КП.

Очередной жертвой дистанционных аферистов стала 39-летняя курянка. Ей позвонили неизвестные, представившиеся сотрудниками банка, и сообщили, что сделан запрос на изменение последних четырех цифр номера телефона, к которому привязана ее банковская карта. Железногорка ответила, что никаких заявок не оставляла. Тогда звонившие убедили горожанку в том, что орудуют мошенники и если у нее есть сбережения, их необходимо перевести на специальные безопасные электронные ячейки.

Женщина сняла в ближайшем банкомате 90 тысяч рублей и перевела на указанные счета. После с ней связались снова и поинтересовались, есть ли еще какие-нибудь карты. Женщина ответила утвердительно. Через некоторое время лжесотрудник банка перезвонил и «предупредил», что и на этот ее счет, кто-то пытался оформить кредит в 500 тысяч рублей. Он настаивал на том, что действовать нужно быстро. Чтобы предотвратить несанцианированную атаку, необходимо взять такой же займ и отправить на «зеркальный» счет, якобы специально для таких случаев. Потерпевшая, поверив, выполнила все требования. Она отправилась в банк, взяла одобренный кредит в 200 тысяч рублей и перевела на продиктованные номера. Ущерб составил около 300 тысяч рублей.

Надо отметить, что мошенники все время были с потерпевшей на связи. Даже когда у нее стал разряжаться телефон, они ее уговорили не ходить домой, а купить беспроводную зарядку.