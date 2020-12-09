Курянина поймали на незаконном хранении оружия

Мужчине грозит до пяти лет колонии Фото: Из архива КП.

Сотрудники полиции Льговского района установили факт незаконного хранения оружия. Оперативники получили информацию о том, что местный житель незаконно хранит запрещенные к обороту предметы. Они встретили мужчину, когда тот переносил из дома изготовленный пистолет. Подозреваемый пояснил, что сделал оружие из интереса и хотел испробовать в безлюдном месте, куда и направлялся на момент задержания, рассказали в УМВД.

В рамках следственных действий полицейские провели по месту жительства фигуранта обыск и выявили еще одно незаконно хранящееся оружие.

В кирпичной кладке окна надворной постройки нашли винтовку, которая, согласно экспертизе, относится к категории ручного нарезного огнестрельного оружия образца середины прошлого века.

Мужчина признался, что нашел ее в заброшенной местности, когда искал металлолом. Сдавать находку в правоохранительные органы не стал, а вместо этого, очистил оружие от ржавчины и спрятал.

Расследование уголовного дела по факту незаконного изготовления и хранения оружия окончено и направлено в суд. Обвиняемому может грозить до пяти лет колонии.

Полиция напоминает, что правила оборота огнестрельного оружия в Российской Федерации строго установлены Федеральным законом, несоблюдение которого может повлечь уголовную ответственность. На хранение оружия необходимо получить официальное разрешение.