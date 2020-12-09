В Курске волонтеры-медики получили оргтехнику для работы в call-центрах

Студенты помогают в медучреждениях Фото: Светлана ВОЛКОВА

Волонтеры в период пандемии оказывают весомую помощь медицинским учреждениям. Студенты заполняют электронные карты пациентов, доставляют лекарства курянам, находящимся на самоизоляции, трудятся на входных фильтрах в поликлиниках и на горячих линиях.

Представителям движения «Волонтеры-медики» регионального штаба «Мы вместе» для работы в call-центрах заместитель губернатора Курской области Юрий Князев передал необходимую оргтехнику: компьютеры, принтеры, телефоны, беспроводные зарядные устройства, гарнитуры.

В ближайшие дни на компьютеры будет установлено специальное программное обеспечение, технику для волонтеров разместят в медучреждениях.

По последним данным, в волонтерскую деятельность вовлечено свыше 350 студентов.