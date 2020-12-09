В Курске на пожаре погибла женщина

Пожар произошел рано утром Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

В 07:04 9 декабря в оперативную дежурную смену ГУ МЧС России по Курской области поступило сообщение о загорании в квартире по улице Республиканская в Курске.

На место происшествия выезжали пожарные ПСЧ №5 Курска, сотрудники полиции, медики скорой помощи.

По прибытии в 07:09 приступили к ликвидации загорания. Загорание локализовано в 07:10, ликвидировано в 07:11, сообщили в ведомстве.

В результате пожара в квартире выгорел пол на кухне на площади. Погибла женщина 65-лет.

Ущерб и причина пожара устанавливаются.

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните на Единый номер вызова экстренных служб «112» (звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов). Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Курской области 8-4712-51-00-22.