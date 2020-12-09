Курские бренды представили регион на конкурсе «Вкусы России»

Рыбный бульон «Фетовский» был среди представленных продуктов Фото: Светлана ВОЛКОВА

Итоги подвели в Минсельхозе. От Курской области были выдвинуты четыре уникальных продукта: черный сыр «Малевич», рыбный бульон «Фетовский», кларий угревидный и Курский мед. В число победителей они не вошли, но достойно представили регион.

Курские участники больше всего голосов отдали за Курский мед – 6033 голоса, сыр «Малевич» набрал 2069 голосов, бульон «Фетовский» – 893, Курский кларий – 11.

Победителями в народном голосовании стали Бурятские буузы (51 502 голоса), сыры Подмосковья (54 740 голосов) и Дагестанская баранина (38 446).

В экспертных номинациях абсолютными чемпионами признали Вологодское масло (7 865 голосов), сыр Адыгейский (8 504 голоса) и Башкирский мед (22 204 голоса).