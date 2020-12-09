Курск
Еще
Радио
Курск
Еще
Радио
Курск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

Курские бренды представили регион на конкурсе «Вкусы России»

Были выдвинуты четыре уникальных продукта
Ольга ДАНИЛОВА
КомментироватьОставить комментарий
Рыбный бульон «Фетовский» был среди представленных продуктов

Рыбный бульон «Фетовский» был среди представленных продуктов

Фото: Светлана ВОЛКОВА

Итоги подвели в Минсельхозе. От Курской области были выдвинуты четыре уникальных продукта: черный сыр «Малевич», рыбный бульон «Фетовский», кларий угревидный и Курский мед. В число победителей они не вошли, но достойно представили регион.

Курские участники больше всего голосов отдали за Курский мед – 6033 голоса, сыр «Малевич» набрал 2069 голосов, бульон «Фетовский» – 893, Курский кларий – 11.

Победителями в народном голосовании стали Бурятские буузы (51 502 голоса), сыры Подмосковья (54 740 голосов) и Дагестанская баранина (38 446).

В экспертных номинациях абсолютными чемпионами признали Вологодское масло (7 865 голосов), сыр Адыгейский (8 504 голоса) и Башкирский мед (22 204 голоса).