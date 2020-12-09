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В Курской области расчищают проток Кривец реки Тускарь

Завершить работы планируют в 2022 году
Ольга ДАНИЛОВА
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Весь проект оценен в 92 млн рублей

Весь проект оценен в 92 млн рублей

Фото: Из архива КП.

Эта работа проводится в рамках противопаводковых мероприятий в урочище Хохлов лес. Региональный комитет природных ресурсов планирует расчищать протоку Кривец протяженностью пять с половиной километров, а также провести берегоукрепление.

- Подрядчик, который определен по конкурсу, уже приступил к работам. Сейчас началась расчистка берега от аварийных деревьев, которые могут упасть и стать преградой для водотока. Весь проект оценен в 92 млн рублей. В этом году Курской области предусмотрены субвенции из федерального бюджета в размере три миллиона рублей. Сейчас ведем переговоры с Минприроды о выделении дополнительных средств, чтобы в 2021-2022 году завершить полностью все работы, - прокомментировал председатель регионального комитета природных ресурсов Константин Поляков.