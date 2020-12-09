Недостроенный ТЦ на Клыкова может забрать администрация Курской области

Обладминистрация решила выяснить судьбу недостроенного ТЦ Фото: Светлана ВОЛКОВА

Администрацию области заинтересовал недостроенный строительный объект на проспекте Клыкова.

В Курске на проспекте Клыкова в 2014 году корпорация «ГРИНН» начала возведение торгово-развлекательного центра. В последние годы строительные работы на этом объекте не ведутся, сообщили в обладминистрации.

В связи с этим комитет по управлению имуществом Курской области обратился к собственнику с целью выяснить планы в отношении этого объекта недвижимости.