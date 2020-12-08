Куряне простятся с писателем-фронтовиком Петром Михиным 9 декабря

Петр Алексеевич прожил 99 лет Фото: Светлана ВОЛКОВА

КП уже рассказывала, что утром 7 ноября не стало почетного гражданина Курска, фронтовика, писателя Петра Алексеевича Михина.

20-летним юношей со скамьи Ленинградского педагогического института Петр Алексеевич ушел на фронт. Петр Михин принимал участие в Курской битве, в битве подо Ржевом, в Сталинградской битве. В Великую Отечественную войну в составе советских войск он прошел Белоруссию, Молдавию, Болгарию, Румынию. Также воевал против Японии в конце Второй мировой.

После войны Петр Михин преподавал математику и около 30 лет руководил Курским областным институтом повышения квалификации учителей. Наш земляк является почетным гражданином города Курска, Ржевского района Тверской области и города Соледар Донецкой области.

Петр Алексеевич - автор ряда документальных книг о Великой Отечественной войне, часть из которых издана за рубежом. В своих произведениях он рассказывал суровую правду о войне глазами простого солдата, прошедшего эти суровые времена.

Петр Алексеевич писал книги, в которых простым и доступным языком рассказывал «окопную правду» солдатского быта.

9 декабря состоится траурная церемония прощания с ветераном Великой Отечественной войны Петром Алексеевичем Михиным

11:00 - отпевание в храме Георгия Победоносца на проспекте Победы.

11:45 - траурный митинг у могилы «Неизвестному солдату Курской земли»

12:00 - траурная процессия от Вечного огня до памятника Георгию Жукову Мемориального комплекса «Курская дуга»

12:30 - чин придания земле на Северном кладбище (ближнее) на аллее кавалеров ордена Александра Невского.