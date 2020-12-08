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Политика

В Курской области определили лучшую народную дружину

В этом году соревнование прошло в дистанционном формате
Ольга ДАНИЛОВА
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Итоги конкурса подвели в комитете региональной безопасности

Итоги конкурса подвели в комитете региональной безопасности

Фото: Светлана ВОЛКОВА

В комитете региональной безопасности подвели итоги конкурсов «Лучшая народная дружина Курской области» и «Лучший народный дружинник Курской области». В этом году соревнование прошло в дистанционном формате.

Победителем первого конкурса признан оперативный молодежный отряд добровольной народной дружины Курского государственного медицинского университета. Лауреатом стала дружина Солнцевского района, а ее участник Елизавета Белкина победила в конкурсе «Лучший народный дружинник Курской области». Лауреатами этого же конкурса стали Галина Козина из Льгова и Марина Андреева из Пристенского района.

Армия и безопасность