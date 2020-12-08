Для курян открыли "горячую линию" по качеству новогодних подарков

До Нового года осталось совсем немного Фото: Светлана ВОЛКОВА

В управлении Роспотребнадзора по Курской области открыта горячая линия по вопросам качества и безопасности детских товаров, выбора новогодних подарков. Линия будет работать до 21 декабря в будни с 09:00 до 17:00, перерыв с 13:00 до 14:00.

Специалисты проконсультируют потребителей по вопросам качества и безопасности детской одежды, обуви, игрушек, сладких подарков, карнавальных костюмов, а также действующих нормативных требований к этой категории товаров и услуг.

Консультацию можно получить по телефонам:

- в Курске, Курском, Солнцевском, Поныровском, Золотухинском и Октябрьском районах - 8 (4712) 58-71-86;

- в Железногорске, Железногорском, Дмитриевском, Хомутовском и Фатежском районах - 8 (47148) 2-46-49;

- в Льговском, Курчатовском, Конышевском, Рыльском, Глушковском и Кореневском районах - 8 (47140) 2-14-88;

- в Суджанском, Большесолдатском, Беловском, Медвенском, Обоянском и Пристенском районах – 8 (47143) 2-16-38;

- в Щигровском, Черемисиновском, Тимском, Советском, Касторенском, Горшеченском и Мантуровском районах - 8 (47145) 4-39-65.