Коронавирус обнаружили у сотрудников комитета здравоохранения Курской области

Комитет здравоохранения продолжает работать в прежнем режиме Фото: Из архива КП.

У сотрудников регионального комитета здравоохранения диагностирован COVID-19. Среди заболевших и работники из числа руководящего состава, сообщили в администрации региона. Сейчас три человека находятся в стационаре, шесть на амбулаторном лечении.

Все контактные лица переведены на дистанционный режим работы. В кабинетах сотрудников комитета регулярно проводятся все необходимые меры дезинфекции.

Ситуация не сказалась на режиме работы комитета здравоохранения, все сотрудники находятся на связи, продолжают исполнять трудовые обязанности.