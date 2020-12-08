Капитальный ремонт прошли пять курских загородных лагерей

Капремонт лагерей должен улучшить условия отдыха Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Курской области в этом году капитально отремонтировали пять загородных муниципальных лагерей - им. Ульяны Громовой в Курске, «Олимпиец» в Железногорске, «Солнышко» Глушковского района, им. А.П. Гайдара Льговского и «Березка» Медвенского.

Работы в них начались в июле. Был сделан ремонт жилых домов, медицинских корпусов, столовых, заменена кровля на зданиях, установлены оконные блоки и проведен ремонт системы водоснабжения и сети канализации.

- Ремонт лагерей будет продолжен до 2022 года. На эти цели муниципалитеты получат более 61 млн рублей. Это позволит улучшить материально-техническое состояние загородных лагерей, что, несомненно, повысит качество услуг для отдыха и оздоровления детей, - пообещал председатель комитета молодежной политики Курской области Сергей Котляров.