Курск
Еще
Радио
Курск
Еще
Радио
Курск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

Капитальный ремонт прошли пять курских загородных лагерей

Обновлять базы детского отдыха будут до 2022 года
Ольга ДАНИЛОВА
КомментироватьОставить комментарий
Капремонт лагерей должен улучшить условия отдыха

Капремонт лагерей должен улучшить условия отдыха

Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Курской области в этом году капитально отремонтировали пять загородных муниципальных лагерей - им. Ульяны Громовой в Курске, «Олимпиец» в Железногорске, «Солнышко» Глушковского района, им. А.П. Гайдара Льговского и «Березка» Медвенского.

Работы в них начались в июле. Был сделан ремонт жилых домов, медицинских корпусов, столовых, заменена кровля на зданиях, установлены оконные блоки и проведен ремонт системы водоснабжения и сети канализации.

- Ремонт лагерей будет продолжен до 2022 года. На эти цели муниципалитеты получат более 61 млн рублей. Это позволит улучшить материально-техническое состояние загородных лагерей, что, несомненно, повысит качество услуг для отдыха и оздоровления детей, - пообещал председатель комитета молодежной политики Курской области Сергей Котляров.