Елочные базары в Курске откроются 20 декабря

До Нового Года остались считанные дни Фото: Светлана ВОЛКОВА

С 20 по 31 декабря ежедневно во всех округах Курска будут работать елочные базары.

Для курян ели и сосны привезут из лесохозяйственных питомников Дмитриевского, Золотухинского, Солнцевского и Советского районов. К Новому году только в курских питомниках выращено 6,3 тысячи хвойных деревьев.

Елочные базары будут работать с 08:00 до 20:00. В Центральном округе они разместятся на 21 площадке: на улице Бойцов 9-й дивизии, на пересечении улицы Веспремской и проспекта Дружбы, на проспектах Хрущева, Дружбы, В. Клыкова, Победы, Энтузиастов, улицах К. Маркса, Косухина, 50 лет Октября, Радищева, Студенческой, Дзержинского.

В Сеймском округе организуют шесть площадок: на проспектах Кулакова и Ленинского Комсомола, улицах Серегина, Сумской, Харьковской и на Магистральном проезде.

В Железнодорожном округе елочные базары разместятся на пересечении улиц 2-й Рабочей и Республиканской, еще два - на улице Союзной.

Как сообщил председатель регионального комитета природных ресурсов Константин Поляков, в государственных лесохозяйственных предприятиях стоимость погонного метра хвойного деревца составит 300 рублей.

С 1 декабря лесные инспекторы приступили к охране не только плантаций, но и лесных культур хвойных насаждений, чтобы не допустить незаконных рубок деревьев. Нарушители должны будут оплатить административный штраф от трех до четырех тысяч рублей и возместить ущерб от своих действий. Сумма ущерба за одно дерево сосны составляет 2243 рубля, за одно дерево ели – 2049 рублей.

В случае ущерба более чем на пять тысяч рублей материалы по незаконной рубке передаются в правоохранительные органы для возбуждения уголовного дела, пояснили в администрации региона.