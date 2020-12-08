В Курской области от ковид умерли еще три человека

Почти ежедневно в регионе фиксируют смерти от ковид Фото: Из архива КП.

За сутки на 8 декабря скончались двое мужчин - 41-го года и 44 лет, а также 79-летняя женщина. Причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная коронавирусной инфекцией.

Всего с начала пандемии в Курской области от коронавируса умерли 233 пациента.

Как уже сообщала КП, на утро 8 декабря коронавирус подтвердился у 171 жителя региона.

По информации оперативного штаба на 8 декабря в больницах и стационарах с коронавирусом и пневмониями - 1507 человек, на ИВЛ – 142. В том числе 15 человек находятся на инвазивной ИВЛ, 127 – на неинвазивной.

За минувшие сутки выздоровели 162 пациента. Всего с начала пандемии коронавирусом переболели более 14, 5 тысяч курян.