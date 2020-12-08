Под Курском пожар тушили 12 человек

Пожар произошел вечером 7 декабря Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

В 17:40 7 декабря в ГУ МЧС России по Курской области поступило сообщение о пожаре в жилом доме в Касторенском районе, село Никольское.

По прибытии в 17:54 приступили к ликвидации загорания. Пожар локализован в 17:56, ликвидирован в 17:58.

В результате пожара в шлакоблочном доме размером огнем повреждено потолочное перекрытие на площади 0,9 кв. метра. Пострадавших нет. Пожар тушили 12 человек и пять единиц техники.

Ущерб и причина пожара устанавливаются.

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