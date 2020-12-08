Под Курском завершается реконструкция участка автомобильной дороги «Крым» – Иванино

В Курской области реконструируют ряд участков дорог Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Курской области завершается реконструкция региональной автомобильной дороги «Крым» - Иванино на участке от деревни Селиховы Дворы до села Журавлино протяженностью 7,6 километра.

Трасса является частью международного маршрута Киев – Глухов – Курск – Воронеж – Саратов — Казахстан. После ввода в эксплуатацию Юго-восточного обхода Курска на этом участке существенно выросла интенсивность движения. Двухполосная дорога не справлялась с возросшим трафиком, поэтому было принято решение о расширении проезжей части до четырех полос.

Работы начаты в 2018 году. Подрядная организация «Суджанское ДРСУ № 2» провела подготовительные земляные работы, перенесла коммуникации, провела укладку нижнего и верхнего слоя асфальтобетонного покрытия. Также установлено барьерное ограждение.

В 2020 году обустроены дополнительные проезды к домам, система водоотведения, два подземных перехода, остановочные комплексы. Нанесена также разметка термопластиком, установлены новые дорожные знаки и камеры фотовидеофиксации нарушений ПДД.

Ввести дорогу в эксплуатацию планируется до конца года.