В Курске открылась «Фабрика процессов»

Площадка работает в рамках нацпроекта Фото: Светлана ВОЛКОВА

В рамках реализации нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости» в регионе открылась «Фабрика процессов».

- «Фабрика процессов» – это учебная площадка, на которой сотрудники предприятий - участников нацпроекта, осваивают элементы бережливого производства не только теоретически, но и практически, - поясняет директор АНО «Региональный центр компетенций в сфере производительности труда Курской области» Сергей Силичев.

Учебная площадка воспроизводит технологическую цепочку машиностроительного производства и имитирует реальный производственный процесс. Платформа позволяет вести практические занятия в интерактивном режиме. Благодаря особому формату проведения с использованием специально разработанных кейс-систем, мастер-классов, тренингов и деловых игр «Фабрика процессов» помогает массово и в сжатые сроки освоить ключевые навыки по применению инструментов бережливого производства. В Курске учебная площадка расположена на базе регионального центра компетенций в сфере производительности труда.

Сотрудники Курского электроаппаратного завода, которые уже прошли обучение, продемонстрировали сборку пульта управления регулятора давления газа на учебной площадке.

Тренеры ФЦК будут помогать курянам осваивать инструменты бережливого производства на учебной площадке «Фабрики процессов». Заявки на участие можно подать на сайте https://rck46.ru/ или по телефону: 8 (4712) 250-501.