Каждый второй курянин привился от гриппа

В первую очередь прививку получат пожилые и люди из "групп риска" Фото: Светлана ВОЛКОВА

В регионе завершается прививочная кампания против гриппа.

Привито более 519 тысяч человек, из них около 128 тысяч детей, сообщает региональный комитет здравоохранения. Это составляет 48,5% от численности населения региона.

- Всего Курская область получила свыше 128 тысяч доз вакцины «Совигрипп» для детей и более 446 тыс. доз вакцин «Флю-М», «Совигрипп» и «Ультрикс-квадри» для взрослых. Последняя поставленная в регион партия составила порядка 48 тыс. доз вакцины, - сообщили в администрации региона.

Планируется привить более 60% всего населения, при этом не менее 75% пенсионеров старше 65 лет и граждан из групп риска.

Вакцинация от гриппа рекомендуется всем, но особенно показана детям (начиная с шести месяцев), людям, страдающим хроническими заболеваниями, беременным женщинам, а также лицам из групп профессионального риска: медицинским работникам, учителям, студентам, работникам сферы обслуживания и транспорта.

Как отмечают специалисты регионального управления Роспотребнадзора, в период одновременной циркуляции респираторных вирусов, включая новую коронавирусную инфекцию, прививка от гриппа наиболее актуальна, так как имеются риски заболевания микст-инфекцией. В таком случае два или более патогенных микроорганизма (вируса) вступают друг с другом в сильную реакцию и наносят серьезный вред организму.