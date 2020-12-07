Режим повышенной готовности в Курске по коронавирусу: составляют списки желающих вакцинироваться от ковид

Получить прививку пока смогут только учителя и работники соцзащиты Фото: Из архива КП.

Поставку партии вакцины в регион перенесли с субботы 12 декабря на понедельник, 14 декабря. Это сделано для того, чтобы начать вакцинацию вместе со всей страной, сообщили в администрации региона.

В зависимости от фасовки - есть упаковки, рассчитанные на одного человека, а есть - на пять - регион планирует принять на этой неделе около 200 доз. Всего же в Курской области можно обеспечить хранение до 25 тысяч доз вакцины от ковид, сообщили в администрации региона.

В кожвендиспансере есть 11 медицинских морозильных камер для хранения вакцины.

Региональные комитеты образования и соцзащиты должны будут предоставить списки желающих привиться от ковид. Списки должны быть сформированы до конца недели. Пока на бесплатную прививку могут рассчитывать только сотрудники соцзащиты и педагоги. Кроме того, почти каждый второй в области сделал уже прививку от гриппа.