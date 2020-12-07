XII Международный конкурс Гран-при «Золотые таланты» пройдет в Курске

Курск снова примет таланты со всей России Фото: Светлана ВОЛКОВА

С 10 по 13 декабря в Курске пройдет XII Международный конкурс Гран-при «Золотые таланты».

В 2020 году на участие в конкурсе было подано почти двести заявок. Это абсолютный рекорд за всю историю проекта. В этом году, невзирая на ограничения, удалось заметно расширить географию участников отборочного тура, среди которых музыканты из Беларуси, Казахстана и более 40 регионов России, включая Астраханскую, Сахалинскую, Новосибирскую, Нижегородскую и Архангельскую области, Хабаровский край, Чеченскую республику, Татарстан.

Торжественное открытие конкурса состоится 10 декабря в Свиридовском зале Курской филармонии. В программе открытия представление членов жюри конкурса, жеребьевка участников и презентация концертных номеров.

Там же 13 декабря пройдет праздничный гала-концерт, в рамках которого наградят лауреатов конкурса во всех номинациях. Лауреаты I премии выступят в сопровождении Московского государственного симфонического оркестра, после чего объединенное жюри определит абсолютного победителя — обладателя Гран-при конкурса.

Учитывая сложную эпидемиологическую ситуацию, все конкурсные прослушивания будут транслироваться онлайн на YouTube-канале Гран-при «Золотые таланты» и на страничках конкурса в социальных сетях.

В жюри конкурса вошли ведущие профессора и исполнители по соответствующим направлениям, в их числе народные артисты России Юрий Дранга, Александр Цыганков, Валерий Зажигин и многие другие.

Официальный сайт культурно-образовательного проекта «Золотые таланты»: https://talentsgrandprix.ru