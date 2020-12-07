В Курске горела "Газель"

ЧП произошло утром Фото: Светлана ВОЛКОВА

В 09:15 7 декабря в ГУ МЧС России по Курской области поступило сообщение о загорании в автомобиле по адресу Курск, улица Киевская.

На место происшествия выезжали пожарные-спасатели 4 ПСЧ, Курска, сотрудники полиции, медики скорой помощи.

По прибытии в 09:20 приступили к ликвидации загорания. Загорание локализовано в 09:24, ликвидировано в 09:26.

В результате пожара огнем поврежден моторный отсек автомобиля «Газель».

Пожар тушили 12 человек и четыре единицы техники.

Ущерб и причина пожара устанавливаются.

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните на Единый номер вызова экстренных служб «112» (звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов). Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Курской области 8-4712-51-00-22.