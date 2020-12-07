Средства на ликвидацию очага АЧС в Курской области выделили из резервного фонда

О возникшей ситуации проинформирована прокуратура Курской области Фото: Светлана ВОЛКОВА

Опасное заболевание - африканская чума свиней - было обнаружено на свиноводческом предприятии ООО «Реут» в Фатежском районе. Установлен карантин, утвержден план организационно-хозяйственных и ветеринарно-санитарных мероприятий по ликвидации очага АЧС на предприятии и предотвращению распространения возбудителя болезни.

- По закону при выявлении заболевания собственники свинокомплекса должны выделить деньги и обеспечить необходимое количество работников для ликвидации эпизоотического очага. Руководство предприятия такой возможности не имеет. О возникшей ситуации проинформирована прокуратура Курской области, - сообщили в администрации региона.

Работники станции по борьбе с болезнями животных Фатежского района под контролем специалистов областного управления ветеринарии принимают участие в мероприятиях по ликвидации эпизоотического очага. Необходимые средства для устранения последствий выделены из резервного фонда Курской области.