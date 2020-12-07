Бывшего губернатора Курской области Александра Михайлова похоронят на Северном кладбище

Александру Николаевичу было 69 лет

"КП" уже сообщала, что 4 декабря не стало члена Совета Федераций, экс-губернтора Курской области Александра Михайлова. В пятницу во время приема граждан у него стало плохо с сердцем. Приехала "скорая", но спасти Александра Николаевича не смогли.

Прощание с бывшим губернатором региона пройдет в Знаменском соборе Курска до 12.00. Александра Николаевича похоронят на Северном городском кладбище.

Александру Михайлову в сентябре исполнилось 69 лет. Регионом он руководил с 2000 по 2018 год.