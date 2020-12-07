За минувшие сутки у 164 курян подтвердился коронавирус

За сутки ковид подтвердился у большего числа человек, чем выздоровели Фото: Из архива КП.

За минувшие сутки в регионе коронавирус подтвердился у 164 человек.

Общее число курян, заболевших с начала пандемии, на 7 декабря 2020 года составляет 16454 человека. Выздоровело более 14 тысяч курян.

За последние сутки выздоровели 137 жителей Курской области. Для больных с коронавирусом развернуто 1728 коек, на них с COVID-19 и пневмониями находятся более полутора тысяч больных. Свободны 192 койки, 16 из них с кислородом.