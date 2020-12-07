Под Курском завели уголовное дело по факту падения лифта

Лифт отключен и опечатан Фото: Светлана ВОЛКОВА

Чрезвычайная ситуация произошла в ноябре в одной из многоэтажек Курчатова. Следственный комитет по итогам проведенной проверки завел уголовное дело. Лифт отключен и опечатан.

Как прокомментировал начальник Государственной жилищной инспекции Курской области Игорь Афонькин, лифт введен в эксплуатацию в 2001 году, срок его службы - 25 лет. В прошлом году его обследовала специализированная экспертная организация, он был допущен к работе до декабря 2020 года. Кроме того, проводилось периодическое обследование оборудования.

Техобслуживанием лифта занималось ООО «КУРЧАТОВ ПАРК». Лицензия для этого не требуется, но необходим обученный персонал, аттестованный в Росстандарте. При проверке выяснилось, что сотрудники аттестованы не были.

Как прокомментировали в фонде капремонта области, в 2021 - 2024 годах в регионе планируется заменить 1690 лифтов в многоквартирных домах, где проживает более 70 тысяч человек. Менять лифтовое оборудование в доме №47 по ул. Садовой Курчатова, где произошло ЧП, планируется в 2026 году, когда закончится 25-летний срок его эксплуатации.