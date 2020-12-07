Режим повышенной готовности по коронавирусу: в Курске дезинфицируют подъезды

Курян призывают жаловаться на УК Фото: Светлана ВОЛКОВА

Чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции, в многоквартирных домах Курска ежедневно проводят дезинфекцию мест общего пользования. Применяют безопасный для людей и домашних животных не имеющий запаха специальный раствор, который управляющим компаниям бесплатно предоставляет региональный комитет ЖКХ, сообщили в администрации региона.

Заместитель начальника Государственной жилищной инспекции Курской области Семен Орехов с проверкой посетил многоквартирные дома в Северо-западном микрорайоне Курска по улицам Запольной, 41, Орловской, 10 и Дружбы, 2. Их обслуживают разные управляющие компании: ООО «УК Курска», «Аврора+» и «Перспектива».

Именно от жителей этих домов в госжилинспекцию поступало самое большое количество жалоб на бездействие УК.

На всех домах, которые объехали с проверкой, были размещены графики с отметками о ежедневной уборке. Однако жильцы, проживающие на ул. Орловской, 10 и Дружбы, 2, проведение санобработки не подтвердили.

- Нам надо сдержать распространение новой коронавирусной инфекции, поэтому работа управляющих компаний по дезинфекции мест общего пользования очень важна. Необходимо, чтобы проводилась тщательная обработка входной группы подъездов: ручек дверей, почтовых ящиков, перил, кнопок лифтов. По жалобам курян инспекторы будут связываться с руководителями управляющих компаний, а также выезжать и фиксировать процесс уборки и санобработки, - подчеркнул Семен Орехов.

В случае выявления недобросовестных управляющих компаний информация будет направляться в управление Роспотребнадзора для принятия мер административного воздействия.

По всем возникающим вопросам куряне могут обращаться по телефонам горячих линий в региональное управление Роспотребнадзора 8(4712) 58-71-86 или Госжилинспекцию Курской области 8 (4712) 74-70-42.