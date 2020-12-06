В курской усадьбе Афанасия Фета отметили 200-летие поэта

Для гостей провели экскурсию по усадьбе Фото: Светлана ВОЛКОВА

В рамках празднования 200-летия со дня рождения Афанасия Фета в музее-усадьбе поэта в селе Воробьевка дал концерт народный артист РФ Олега Погудина. В связи с эпидемиологической ситуацией мероприятие прошло с соблюдением всех необходимых мер безопасности.

Усадьбу в Воробьевке восстановили в 2015 году Фото: Светлана ВОЛКОВА

В репертуаре известного исполнителя романсы, созданные на протяжении почти полутора столетий - с начала XIX века до второй половины XX века. Артист вывел русский классический романс на большие концертные площадки. Особое место в его творчестве занимает поэзия Фета.

Олег Погудин исполнил романсы на стихи поэта Фото: Светлана ВОЛКОВА

- Афанасия Афанасьевича можно считать основоположником жанра романса. Это самый замечательный материал для исполнения. Его лирика насквозь пронизана чувствами, - отметил Олег Погудин.

В исполнении народного артиста РФ со сцены прозвучали такие известные романсы на стихи поэта, как «На заре ты ее не буди», «Отвори потихоньку калитку», «Сияла ночь» и другие.

Стихотворения Фета также исполнили актер Курского государственного драматического театра им. А.С. Пушкина Андрей Колобинин, поэт, член Союза писателей Москвы Роман Рубанов, артистка концертно-творческого центра «Звёздный» Инна Шанина, мастер художественного слова Курской государственной филармонии Алина Воронюк.

В доме-музее воссоздана обстановка конца 19 века Фото: Светлана ВОЛКОВА

Различные литературные мероприятия, посвященные юбилею поэта, проходят также и в онлайн-формате на различных площадках.